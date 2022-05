Aktualisiert am 24.05.2022 - 21:14 Uhr

D├╝sseldorf/Kiel (dpa) - In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beraten CDU und Gr├╝ne ├╝ber die m├Âgliche Bildung schwarz-gr├╝ner Landesregierungen. Im Norden haben die Parteispitzen sich bereits auf ein gemeinsames Sondierungspapier geeinigt und wollen f├Ârmliche Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Auf Grundlage des Sondierungspapiers traue man sich gemeinsam zu, Koalitionsverhandlungen durchzuf├╝hren, sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) nach den Gespr├Ąchen auf dem Gel├Ąnde des Kieler Holstein-Stadions. Man habe einen gemeinsamen Zeitplan vereinbart. Bei der CDU soll am Mittwochvormittag der gesch├Ąftsf├╝hrende Landesvorstand tagen und ├╝ber die Aufnahme von Verhandlungen entscheiden.

Bei den Gr├╝nen beschloss ein Landesparteitag noch am Dienstagabend mit sehr gro├čer Mehrheit die Aufnahme von Verhandlungen. "Jetzt kommt es darauf an, aus Vertrauen Verantwortung zu machen", hatte die Gr├╝nen-Finanzministerin Monika Heinold den Delegierten zuvor gesagt.

Auch G├╝nther k├╝ndigte an, in seiner Partei f├╝r das B├╝ndnis zu werben. Wenn beide Parteien gr├╝nes Licht geben, sollen die Verhandlungen ├╝ber eine neue Regierung bereits am Mittwochnachmittag beginnen.