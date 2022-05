Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum das dominierende Thema. Mit Spannung wird der Auftritt von Olaf Scholz in Davos erwartet. Verfolgen Sie die Rede des Kanzlers live.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Donnerstag am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos teil. Am Vormittag hält er eine Rede vor dem Plenum des Treffens, das sich dieses Jahr vor allem um die Folgen des Ukraine-Konflikts dreht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den westlichen Ländern bei seiner Rede am Mittwoch mangelnde Einigkeit bei ihrer Unterstützung im Krieg gegen Russland vorgeworfen.