- VierMehrfachraketenwerfer aus Best├Ąnden der Bundeswehr sollen m├Âglichst bis Ende Juni in die Ukraine geliefert werden. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen ├╝bernehmen w├╝rden, hie├č es aus Regierungskreisen. Die USA hatten bereits am Dienstag die Lieferung solcher weit schie├čenden Artilleriesysteme zugesagt. Bedingung daf├╝r war eine Zusage der Ukraine, keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Auch Scholz hob diese Zusage in seiner Haushaltsrede hervor. Die Bundeswehr nutzt seit 1990 die Raketenwerfer Mars II die je nach Munition Ziele in bis zu 40 Kilometer Entfernung treffen k├Ânnen.

- Bei demLuftabwehrsystemhandelt es sich laut Scholz um Iris-T des Herstellers Diehl. Es sei das modernste Flugabwehrsystem, ├╝ber das Deutschland verf├╝ge, sagte der Kanzler. "Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Gro├čstadt vor russischen Luftangriffen zu sch├╝tzen." Die Ukraine fordert seit langem die Lieferung von Flugabwehrsystemen, um sich gegen Angriffe von russischen Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Raketen oder Drohnen sch├╝tzen zu k├Ânnen.

- Hinzu kommt einOrtungssystem, das Artilleriestellungen aufsp├╝ren soll.

Weitere ├ťberraschung: "Konzertierte Aktion"

Neben den Waffenlieferungen hatte Scholz in seiner Rede eine weitere ├ťberraschung parat: Eine "konzertierte Aktion" gegen Preissteigerungen. Dieses Thema stellte er an den Anfang seiner Rede - weit vor das Thema Waffenlieferungen.

Der Begriff "konzertierte Aktion" ist aus Zeiten der ersten gro├čen Koalition bekannt. Angesichts der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik rief Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) 1967 Vertreter von Regierung, Bundesbank, Wirtschaftsverb├Ąnden und Gewerkschaften an einen Tisch. "Konzertiert" meint "verabredet" - also den Versuch, Interessen freiwillig abzustimmen und in Einklang zu bringen.

Scholz machte deutlich, dass dieser Abstimmungsprozess "kein Dauerzustand" sein d├╝rfe und dass es dort keine Lohnverhandlungen geben werde. Die Sozialpartner und der Staat h├Ątten in Deutschland aber eine "lange Tradition, in solchen Lagen eng f├╝r das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten". Als Hauptursache f├╝r die steigenden Preise nannte der Kanzler den "von Russland angezettelten" Krieg in der Ukraine, der die Energie- und Rohstoffpreise anheize. Scholz warnte vor einer "dauerhaften Entwicklung mit zu hohen Inflationsraten".

"Durchget├Ąnzelt": Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz