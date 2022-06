Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) k├╝ndigte im Bundestag Vereinfachungen im Vergaberecht und eine beschleunigte Beschaffung an. "├ťber Jahrzehnte wurde die Bundeswehr vernachl├Ąssigt und heruntergewirtschaftet, und es hat gro├če L├╝cken, insbesondere in der Ausr├╝stung gerissen", sagte sie. Deutschland m├╝sse sich der Tatsache stellen, "dass Sicherheit ihren Preis hat und dass wir auch in der Lage sein m├╝ssen, unsere Werte milit├Ąrisch zu verteidigen". Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) sagte: "Die Defizite bei der Bundeswehr sind keine Sekunde l├Ąnger tragbar." Finanzminister Christian Lindner (FDP) verteidigte die Aufnahme hoher Schulden f├╝r die Bundeswehr. "Die Alternativen w├Ąren wirtschaftlich in dieser kritischen Phase schlechter", sagte er.

Die Union stimmte nach einem wochenlangen Ringen und einer Einigung mit den Ampel-Parteien im Bundestag zu, verteidigte sich aber gegen Vorw├╝rfe, wesentliche Schuld am Zustand der Bundeswehr zu haben. Der Haushaltspolitiker der Union, Mathias Middelberg, sagte, es sei ein notwendiger und wichtiger Schritt, die Verteidigungsf├Ąhigkeit des Landes und in Europa wieder herzustellen und die Bundeswehr stark zu machen. "Wir stellen 100 Milliarden extra f├╝r die Bundeswehr zur Verf├╝gung in einer Sonderschuld. Das muss man auch ehrlich sagen", forderte er.

Bartsch: "Aufr├╝stung ist der Wahnsinn"

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, die Bundeswehr sei nicht vernachl├Ąssigt worden. Vielmehr sei der Wehretat gestiegen wie kein anderer. "Es gab kein Kaputtsparen, wenn man derartige Steigerungen hatte", betonte Bartsch. "Das einzige, was Ihnen einf├Ąllt, ist milit├Ąrisch, und das ist der Wahnsinn. Aufr├╝stung ist der Wahnsinn." Der AfD-Haushaltspolitiker Peter Boehringer sagte: "Die vorgelegten Gesetze zur Ausr├╝stung der Bundeswehr sind nat├╝rlich in der materiellen Absicht begr├╝├čenswert. Doch dieser Weg ├╝ber die Grundgesetz├Ąnderung ist der Falsche."