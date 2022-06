Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangte eine Verl├Ąngerung der kostenlosen B├╝rgertests in Teststellen ├╝ber den Juni hinaus. Derzeit w├╝rden immer noch t├Ąglich mehr als 100 an oder mit Corona Gestorbene gez├Ąhlt, sagte Vorstand Eugen Brysch dem RND. Die L├Ąnder hatten den Bund bei der Ministerpr├Ąsidentenkonferenz bereits gebeten, die kostenlosen B├╝rgertests l├Ąnger zu finanzieren.

Der Virologe Klaus St├Âhr hingegen sieht keine Gefahr und wirft Lauterbach Panikmache vor. "Dazu geh├Ârt dieses ganze Drohszenarium, was man wieder vom Gesundheitsministerium aufbaut", sagte er dem Fernsehsender Welt. Es k├Ânne zwar sein, dass die Virusvariante BA.5 wie in Portugal zu einem Wiederanstieg an F├Ąllen f├╝hre. "An asymptomatischen F├Ąllen, aber nicht auf den Intensivstationen, nicht in den Krankenh├Ąusern - da ist v├Âllige Entspannung." St├Âhr soll als Nachfolger des Berliner Virologen Christian Drosten auf Vorschlag der Union in die Kommission zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Corona-Beschr├Ąnkungen einziehen.