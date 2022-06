Bei der Opposition stie├č das Zahlenwerk auf Kritik. Die Linke kritisierte, wichtige soziale Projekte wie die Kindergrundsicherung und das geplante B├╝rgergeld w├╝rden aufgeschoben. Die Union h├Ąlt die Neuverschuldung f├╝r deutlich zu hoch. "Das ist kein Haushalt, das ist ein Schuldenberg", sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt . CDU und CSU pl├Ądieren daf├╝r, Milliarden-R├╝cklagen jetzt und nicht erst in Zukunft aufzul├Âsen und an einigen Stellen zu sparen. Stattdessen k├╝ndige die Koalition aber neue Ausgaben an.

In seinem n├Ąchsten Haushalt, dem f├╝r 2023, will Lindner die Schuldenbremse dann wieder regul├Ąr einhalten. Das Grundgesetz erlaubt zwar auch dann noch Kredite, aber anh├Ąngig von der konjunkturellen Lage in deutlich geringerem Umfang. Der FDP-Chef hat die Gespr├Ąche mit den Ministern ├╝ber ihren Etat f├╝r das kommende Jahr bereits begonnen. Er will die Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den Mittelpunkt stellen und mahnte daher bereits, es k├Ânne nicht immer neue Subventionen geben, die noch mehr Nachfrage und damit Druck auf die Preise erzeugten. "Wir beenden jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden und immer mehr Subventionen", k├╝ndigte er an.