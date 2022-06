Bundestag beschließt Haushalt – fast 140 Milliarden neue Schulden

Hilfspakete fĂŒr Wirtschaft, Entlastungen fĂŒr BĂŒrger

Kritik aus Opposition

Bei der Opposition stieß das Zahlenwerk auf Kritik. Die Linke kritisierte, wichtige soziale Projekte wie die Kindergrundsicherung und das geplante BĂŒrgergeld wĂŒrden aufgeschoben. Die Union hĂ€lt die Neuverschuldung fĂŒr deutlich zu hoch. "Das ist kein Haushalt, das ist ein Schuldenberg", sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt . CDU und CSU plĂ€dieren dafĂŒr, Milliarden-RĂŒcklagen jetzt und nicht erst in Zukunft aufzulösen und an einigen Stellen zu sparen. Stattdessen kĂŒndige die Koalition aber neue Ausgaben an.

In seinem nĂ€chsten Haushalt, dem fĂŒr 2023, will Lindner die Schuldenbremse dann wieder regulĂ€r einhalten. Das Grundgesetz erlaubt zwar auch dann noch Kredite, aber anhĂ€ngig von der konjunkturellen Lage in deutlich geringerem Umfang. Der FDP-Chef hat die GesprĂ€che mit den Ministern ĂŒber ihren Etat fĂŒr das kommende Jahr bereits begonnen. Er will die BekĂ€mpfung der hohen Inflation in den Mittelpunkt stellen und mahnte daher bereits, es könne nicht immer neue Subventionen geben, die noch mehr Nachfrage und damit Druck auf die Preise erzeugten. "Wir beenden jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden und immer mehr Subventionen", kĂŒndigte er an.