Aktualisiert am 07.06.2022 - 13:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

"Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir unseren Beitrag verstÀrken werden", sagte der SPD-Politiker nach GesprÀchen mit dem litauischen PrÀsidenten Gitanas Nauseda und den Regierungschefs aller drei baltischen Staaten, zu denen auch Lettland und Estland zÀhlen. Das deutsche Engagement solle "in Richtung einer robusten Kampfbrigade" entwickelt werden.

"Als VerbĂŒndete in der Nato fĂŒhlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen", sagte Scholz. Einzelheiten des verstĂ€rkten deutschen Engagements nannte der Kanzler zunĂ€chst nicht.

Derzeit ist ein von Deutschland gefĂŒhrtes Nato-Bataillon mit 1600 Soldaten in Litauen stationiert, davon gehören mehr als 1000 der Bundeswehr an. Eine Brigade besteht in der Regel aus etwa 3000 bis 5000 Soldaten.