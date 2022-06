F├╝r den gr├╝nen Vizekanzler geh├Ârt das alles zusammen. Klima, erneuerbare Energien, Sicherheit, Stabilit├Ąt in der Region. Am Mittwoch in Jordanien spricht er auf einer deutsch-jordanischen Energiekonferenz, der urspr├╝ngliche Anlass dieser Reise. Hier sollen Partnerschaften f├╝r die erneuerbaren Energien geschlossen werden.

Vor den ersten Absolventen der Deutschen Energieakademie in Jordanien macht er seinen Punkt besonders deutlich: Ihr im Nahen Osten seid die gr├Â├čten CO2-Emittenten und ihr werdet mit am meisten unter dem Klimawandel leiden. Deshalb m├╝sse man einfach aus fossiler Energie aussteigen. Ein No-Brainer, zumindest aus Habecks Sicht.

Die Politik kommt ihm in die Quere

Er setzt auf Solarprojekte, aus denen dann auch bald gr├╝ner Wasserstoff gewonnen wird. Mit jedem Monat hoher Gaspreise setze sich die Zukunftstechnologie mehr durch. Man brauche die Politik kaum noch, sagt er im Konferenzzentrum am Toten Meer. "Was bisher eine politische Forderung war, wird jetzt zu einem Business Case", sagt er.

Doch die Politik ist im Nahen Osten stets im Spiel. Auch bei einem Projekt, das er auf der Reise zu mehreren Gelegenheiten als Modell erw├Ąhnt, ist das so. Vereinfacht gesagt geht es dabei darum, dass mit Milliardeninvestitionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Jordanien und den pal├Ąstinensischen Gebieten Solarparks entstehen, die Strom nach Israel schicken, welches damit Entsalzungsanlagen betreibt, um aus Meereswasser Trinkwasser zu gewinnen und es in die Gegenrichtung zu schicken.

Probleme bei Habecks Modellprojekt

Der Besuch bei der ideengebenden Nichtregierungsorganisation Eco Peace Middle East in der Pal├Ąstinenserhauptstadt Ramallah zeigt aber, wie schwierig das ist. Die Pal├Ąstinenser selbst sind schon einmal gar nicht an Bord. Es ist im Westjordanland extrem schwierig, von Israel eine Erlaubnis zur Nutzung von Fl├Ąchen zu erhalten. Und so stellt sich nach wenigen Fragen heraus, dass es weder einen konkreten Zeitplan noch einen klaren Umfang f├╝r Habecks Modellprojekt gibt. Unklar, wie so vieles in dieser schwierigen Lage in Nahost.

Habeck w├Ąre nicht der erste westliche Politiker, dessen Ideen f├╝r den Nahen Osten an der vertrackten Realit├Ąt vor Ort scheitern. Die H├╝rden sind jedenfalls nicht zu ├╝bersehen.

Habeck in der Holocaust-Gedenkst├Ątte Yad Vashem: Die Nahost-Reise begann mit einem Tag in Israel. (Quelle: Britta Pedersen/dpa-bilder)

Und so betont er bei der Energiekonferenz, bei der ├╝brigens keine Vertreter Israels zugegen sind, schlie├člich neben den Ideen f├╝r die regionale Zusammenarbeit doch verst├Ąrkt Kooperationen mit Europa und Deutschland. Wenn L├Ąnder wie Jordanien gr├╝nen Strom und Wasserstoff nach Europa liefern k├Ânnten, mittels neuer Kabel etwa, "dann freue ich mich dar├╝ber sehr", sagt Habeck. "Es gibt eine Riesennachfrage in Deutschland."