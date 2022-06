Berlin/Stuttgart (dpa) - In der Ampel-Koalition bahnt sich ein Krach an um die Haltung zu einem m├Âglichen Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 auf EU-Ebene.

Verkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP) lehnten ein Verbot am Donnerstag in Berlin ab. Vertreter der Gr├╝nen sowie der SPD dagegen stellten sich hinter einen Beschluss des EU-Parlaments. Offen ist nun, wie Deutschland auf EU-Ebene abstimmen wird.

Das EU-Parlament will den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Stra├čburg daf├╝r, dass Hersteller ab Mitte des n├Ąchsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen d├╝rfen, die keine klimasch├Ądlichen Treibhausgase aussto├čen. Bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss aber das Parlament noch mit den EU-Staaten dar├╝ber verhandeln.