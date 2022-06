Stegemann: "Befristete Ausnahmeregelung nötig"

CDU-Mann Stegemann sagte t-online dazu, er k√∂nne die Bedenken des Verkehrsministeriums zwar ein St√ľck weit verstehen, "aber wir brauchen jetzt L√∂sungen". Angesichts der Sch√§rfe der Krise halte er eine befristete Ausnahmeregelung f√ľr n√∂tig. "Wir sehen ja nicht nur in Deutschland Inflation und stark steigende Lebensmittelpreise, besonders Staaten in Nordafrika leiden massiv unter der Knappheit, Hungersn√∂te drohen", sagte Stegemann und f√ľgte hinzu: "Wenn wir die M√§rkte entlasten und den Hunger bek√§mpfen wollen, dann sollten wir alle Wege nutzen."

Jetzt wird der Grundstein gelegt

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist unterdessen nicht abzusehen. Dadurch droht sich auch die Ern√§hrungssituation zu versch√§rfen. Denn in der Ukraine fehlt es an Diesel, Lagerungsm√∂glichkeiten, Saatgut. Diese M√§ngel k√∂nnten die ohnehin schon durch den Krieg dezimierten kommenden Ernten weiter reduzieren ‚Äď und so die Ern√§hrungskrise √ľber Jahre versch√§rfen.