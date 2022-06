Scholz weicht Frage von Reporterin aus – und erntet scharfe Kritik

Auch bei anderen Journalisten und Nutzern im Netz stie├č die Antwort des Kanzlers auf die Frage der deutsch-polnischen Journalistin auf wenig Anklang. Als "arrogant", "unversch├Ąmt" und eines "Gastgebers nicht w├╝rdig" wurde seine Reaktion von Twitter-Nutzern bewertet. "Unverst├Ąndlich, was Kanzler Scholz bei dieser Antwort geritten hat. Aber das ist nicht witzig, sondern nur ├╝berheblich gegen├╝ber einer ausl├Ąndischen Journalistin", schrieb etwa NDR-Reporter Markus Grill auf Twitter.

Sicherung der Ukraine vereinbart

Hintergrund der Frage war die gemeinsame Abschlusserkl├Ąrung der sieben Teilnehmerstaaten USA, Kanada , Gro├čbritannien , Frankreich , Deutschland , Italien und Japan nach Ende des dreit├Ągigen Gipfels. Darin versprachen die Staaten der Ukraine weitreichende Sicherheitsgarantien f├╝r die Zeit auch nach dem Krieg. Man sei bereit, "gemeinsam mit interessierten L├Ąndern und Institutionen und der Ukraine Vereinbarungen ├╝ber nachhaltige Sicherheitsverpflichtungen zu treffen, um der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und k├╝nftige russische Aggressionen abzuwehren", hei├čt es in der Erkl├Ąrung.

Zudem legen die Staats- und Regierungschefs die Entscheidung ├╝ber einen Friedensschluss mit Russland allein in die Hand der Regierung in Kiew. Die Ukraine entscheide ├╝ber eine k├╝nftige Friedensregelung, "die frei von ├Ąu├čerem Druck oder Einfluss ist", so die G7-Erkl├Ąrung.