Olaf Scholz im ARD-Interview: Würde mich mit Putin an einen Tisch setzen

Scholz: WĂŒrde mich bei G20 mit Putin an einen Tisch setzen

Die Frage, ob sich die schwierige Idee eines Preisdeckels fĂŒr russisches Öl realisieren lĂ€sst (was nicht zuletzt an Indiens Haltung hĂ€ngen wĂŒrde), kam im ARD-Interview allerdings nicht zur Sprache. DafĂŒr ging es wiederholt um das im Herbst in Indonesien anstehende G20-Gipfeltreffen.

Da wĂŒrde Scholz sich auch mit Wladimir Putin "an einen Tisch setzen", sagte er auf Fragen Köhrs: Auf das G20-Format, bei dem die G7 mit Staaten wie Russland und China zusammentreffen, zu verzichten, "das wĂ€re ein großer Fehler in der Weltpolitik, das kann man nicht kleiner sagen".

Hart formulierte Fragen hatte auch Hassel in petto. Kann Scholz den BundesbĂŒrgern das Versprechen geben, dass ihre Wohnungen warm bleiben? Der Kanzler gab keine konkrete Antwort.

Seine Regierung tue alles, um das Land auf eine "sehr schwierige Situation vorzubereiten". Nicht nur einmal machte er seiner VorgĂ€ngerin VorwĂŒrfe, ohne freilich Angela Merkel beim Namen zu nennen. "Jahrelange VersĂ€umnisse", etwa die Gasspeicher zu fĂŒllen, habe seine Regierung frĂŒh ausgebĂŒgelt.

Energiespar-Tipps von Scholz? – "Nö"

Einige Antworten von Scholz fielen knapp, fast schon schroff aus. "Nö", lautete seine komplette Antwort auf Kröms Frage, ob er Dusch- oder andere Energiespar-Tipps wie der Vizekanzler hÀtte. "Sehr gut", warf er ein, als Hassel wieder "eine ernsthaftere Ebene" eröffnete und nach Klimapolitik fragte.

Keine Überraschung, dass Scholz die Kritik von KlimaverbĂ€nden an den G7-Vereinbarungen zurĂŒckwies – einerseits mit einer AufzĂ€hlung, was Deutschland alles mit einer "IntensitĂ€t wie noch nie" tue, um erneuerbare Energien auszubauen, andererseits mit dem Hinweis, dass afrikanische Staaten eben andere Perspektiven haben.

Als ein Erfolg des Gipfel-Gastgebers wird der "Klimaklub" gewertet, den die G7 auf Scholz' Initiative beschloss. Doch "wie verbindlich ist so ein Gremium?", fragte Köhr. Der nÀchste US-PrÀsident könnte ja einfach wieder austreten. Stimmt, "wir haben keine Weltregierung", hielt Scholz dagegen, gerade deshalb sei es wichtig, sich auch "informell privat zu unterhalten und Vertrauen aufzubauen". Sozusagen auf Klubebene.

Scholz setzt die letzten Themen der Sendung

Ein "Machtwort" zum Koalitionsstreit ĂŒber die Frage, wie Deutschland auf EU-Ebene zum Aus fĂŒr Verbrenner-Autos abstimmen solle, gab Scholz im Fernsehen auch nicht, schon weil der Vorschlag, ĂŒber den schließlich abgestimmt wird, noch gar nicht feststehe.

Die letzten Themen in der Sendung setzte Scholz selber. Er erwĂ€hnte wiederholt seinen breit akzeptierten Vorschlag des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens und betonte, dass die Bundeswehr in den nĂ€chsten Jahren "im Schnitt 70-80 Milliarden Euro pro Jahr fĂŒr Verteidigung ausgeben" und so zur "grĂ¶ĂŸten konventionellen Armee im NATO-Rahmen in Europa" werde.