Energie-Talk bei "Anne Will": Ricarda Lang überrascht mit Atomkraft-Aussage

Lesedauer: 3 Min.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie warnte kürzlich davor, dass viele Menschen im Herbst vor der "bitteren Wahl" stehen würden, "entweder weniger zu essen oder zu frieren". Ob das übertrieben sei, wandte sich Anne Will zum Einstieg an den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher.

Der Ökonom, dessen Haus im Auftrag der Diakonie eine Studie über die Belastung einkommensschwacher Haushalte durch die steigende Inflation durchgeführt hat, hoffte natürlich, dass es nicht so kommt, benannte aber ein "doppeltes Problem": Zum einen gebe es in Deutschland eine "Einkommensarmut", also einen großen Niedriglohnsektor, zum anderen besäßen 35 bis 40 Prozent der Deutschen nichts Erspartes, auf das sie zurückgreifen könnten.