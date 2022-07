Teure Gasumlage: Kommen jetzt Vermögensabgabe oder Preisdeckel?

Durch die Gasumlage erwarten die Verbraucher bald deutlich höhere Kosten. Erste Politiker regen deshalb Entlastungen an. Aber welche sind die richtigen?

Im "mittleren Hundert-Euro-Bereich" – so bezifferte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die zusätzlichen Kosten, die durch die Gasumlage auf die Verbraucher in Deutschland zukommen könnten. Durch die neue Verordnung wird es Energieunternehmen voraussichtlich ab Oktober gestattet, ihre hohen Mehrkosten in Folge des Ukraine-Kriegs teilweise weiterzugeben.