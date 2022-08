Entlastungspaket: Lars Klingbeil nennt Christian Lindners Steuerpläne "konstruktiv"

Er sehe diese als "einen Beitrag für ein Gesamtpaket, das jetzt zügig auf den Weg gebracht werden sollte", sagte der SPD-Chef weiter. Andere Politiker von SPD und Grünen hatten zuvor deutliche Kritik an den Vorschlägen Lindners geübt, weil sie in ihren Augen ungerecht seien und Besserverdienende bevorzugen würden.

"Primär an Menschen mit hohen und mittleren Einkommen"

Grünen-Chef Omid Nouripour äußerte sich dagegen zurückhaltend zu den Plänen: "Für Herbst und Winter braucht es ein Maßnahmenpaket, das insbesondere Menschen mit wenig Geld, mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet – gerade, wenn der Staat nicht unbegrenzt entlasten kann", sagte er am Mittwoch. Selbstverständlich könne der Finanzminister Vorschläge machen. "Wir werden am Ende in der Koalition gemeinsam darüber beraten, welche Maßnahmen sinnvolle und gezielte Entlastungen sind", so Nouripour.