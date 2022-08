Umstrittene Ferda Ataman äußert sich zu Bericht über Antidiskriminierung

Nach aufgeheizten Diskussionen wurde die umstrittene Publizistin Ferda Ataman Anfang Juli knapp in das Amt der neuen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung gewählt. Am Dienstag hat die 42-Jährige nun ihren ersten offiziellen Auftritt absolviert: In einer Pressekonferenz stellte Ataman den Jahresbericht zur Diskriminierung in Deutschland für das Jahr 2021 vor.