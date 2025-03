Eine Woche nach der Bundestagswahl hat Hamburg an diesem Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt. Die SPD des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher liegt laut erster Nachwahlbefragung mit großem Abstand vorn, dahinter liegen CDU und Grüne. Die Linke legt zu und landet auf dem vierten Platz, die AfD gewinnt ebenfalls hinzu und kommt auf den fünften Platz. FDP und BSW verfehlen den Sprung in die Bürgerschaft.

Jeder Wähler durfte bis zu zehn Stimmen abgeben – je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Im Gegensatz zur Bundestagswahl in der vergangenen Woche dürfen in der Hansestadt bereits Menschen ab 16 Jahren wählen. Alles Wissenswerte zur Bürgerschaftswahl in Hamburg finden Sie in unserem Newsblog.