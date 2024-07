"Jetzt wissen wir, was wir an ihr hatten"

Am Mittwoch ist Angela Merkels 70. Geburtstag. Lange hat sie sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, vergessen ist sie jedoch nicht. Die frühere Bundeskanzlerin spaltet die t-online-Leserschaft. Viele wünschen sich die Rückkehr der Altkanzlerin, andere sind glücklich, dass sie 2021 nicht erneut als Kandidatin antrat.

"Jetzt wissen wir, was wir an ihr hatten"

"Wenn sie noch regieren würde, wäre sicher vieles anders gekommen", glaubt Petra Stenzel . "Jetzt, wo sie nicht mehr im Amt ist, wissen wir, was wir an ihr hatten", findet Michael Otten . Und Günter Möhrle schreibt: "Ich wäre glücklich, wenn die Ex-Bundeskanzlerin zurückkommen würde."

"Sehr hoch achte ich ihre Integrität"

Jost-Peter Mewes hat viel für Angela Merkel übrig: "Sie war eine von mir hochgeschätzte Vertreterin europäischer und deutscher Interessen in der Welt. Sehr hoch achte ich ihre Integrität, die ich bei ihrem Vorgänger vermisste, und ihre Menschlichkeit, die sie in der Flüchtlingskrise zeigte."

"Keine Innovationen, keine Weichenstellungen – nichts"

Alles, was an Neuem (und Gutem für das breite Volk) beschlossen wurde, sei laut der t-online-Leserin in der letzten Legislatur SPD-initiiert worden. "Aber irgendwie hat sie es geschafft, dass die breite Masse das nicht so wahrgenommen hat. Das hat sie – im Sinne ihrer Partei – gut gemacht, das muss man anerkennen."