Aktualisiert am 23.01.2024 - 13:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die rechtsextreme NPD, die sich inzwischen Die Heimat nennt, wird sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden.

Bas: "Staatspolitisch von großer Bedeutung"

Bei der mündlichen Verhandlung im Juli vergangenen Jahres hatte es einen Eklat gegeben, weil kein Parteivertreter erschienen war – laut Gericht ein einmaliger Vorgang. Ein Sprecher der Partei kündigte an, dass auch zur Urteilsverkündung niemand kommen werde.

Auf AfD übertragbar?

Nach dem Ausschluss der Heimat von der Parteienfinanzierung ausschließen, könnte das eine Blaupause für die AfD sein. CSU-Chef Markus Söder beispielsweise hat diese Option in der aktuellen Debatte um ein mögliches AfD-Verbot bereits angesprochen.

Allerdings müsste das Gericht für den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung feststellen, dass auch die AfD verfassungsfeindlich ist – die Kriterien sind also weitgehend dieselben. Einziger Unterschied: die sogenannte Potenzialität zur Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die für ein Verbot erforderlich ist. Einfacher ausgedrückt: Welches Potenzial hat eine Vereinigung die demokratische Grundordnung umzuwerfen und strebt dies an. Das hatte das Gericht bei der NPD 2017 eben – vor allem auch ihrer Größe – nicht gesehen. Die AfD gilt aufgrund der Zustimmungswerte in Umfragen und der letzten Wahlergebnisse als deutlich größer und könnte somit ein höheres Potenzial zugeschrieben bekommen.