Führende CDU-Politiker ziehen in Erwägung, mit der Linkspartei auf Landesebene zu koalieren, um die AfD von der Macht zu halten. Auch der Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) zeigt sich dafür offen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kann sich vorstellen, mit der CDU zu koalieren, um eine AfD-Regierung zu verhindern. "Ich werde alles tun, dass ein Björn Höcke in Thüringen nicht Ministerpräsident wird", sagte Ramelow dem "Spiegel". Derzeit regiert in Thüringen eine Minderheitsregierung aus Linkspartei, Grünen und SPD. Eine erneute Minderheitsregierung will Ramelow demnach vermeiden. Über die derzeitige Regierungskonstellation im Freistaat sagte er: "Es ist einfach Mist."