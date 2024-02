Maaßen könnte knapp 9.000 Euro Pension bekommen

Eine genaue Auskunft über Maaßens Bezüge gibt es nicht. Allerdings war er zu Amtszeit in der Besoldungsgruppe B9, wonach er bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand 2018 jeden Monat 11.577 Euro brutto verdiente. In einer Übergangszeit von drei Jahren erhielt er wohl nur noch 71,75 Prozent des Einkommens – etwa 8.300 Euro. Seit 2021 ist er also in der eigentlichen Pension. Und diese hängt wiederum vom vorherigen Einkommen und der Dienstzeit ab.