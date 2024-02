Der Regierende Bürgermeister von Berlin , Kai Wegner (CDU), hat beim Besuch von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erneut eine Reform der Schuldenbremse gefordert. "Klar ist doch, dass wir Investitionen in die Zukunftsthemen brauchen", sagte Wegner am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Roten Rathaus. "Deshalb brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen."

Damit die Wärmewende und die Dekarbonisierung der Wirtschaft gelinge, brauche es Investitionen in die Netze. "Das kostet alles Geld, und das wird nur schwer aus einem Landeshaushalt zu wuppen sein", sagte Wegner, und "ehrlicherweise auch nicht aus einem Bundeshaushalt".

"Die Investitionen, die notwendig sind, sind größer," sagte Wegner. Man habe diese Investitionen über viele Jahre schleifen lassen. "Deswegen kämpfen wir beide für diese Position", sagte Wegner mit Blick auf Habeck. "Und ich stelle fest, dass sich viele Ministerpräsidenten meiner Partei durchaus in der Position mir anschließen."

Vizekanzler Habeck war am Montag im Rahmen seiner Länderreise in Berlin, bei der er sich einen Tag lang mit Politik und Wirtschaft beschäftigt. Er selbst vermied es, sich noch einmal zur Schuldendebatte zu positionieren. Im Anschluss an Wegners Ausführungen sagte er nur: "Ich habe dem nichts hinzuzufügen."