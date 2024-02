Frisch zum Parteivorsitzenden gekürt, laufen Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen die ersten Mitglieder weg. Die Aussagen der Werteunion zeugten von "Selbstüberschätzung".

Zwei prominente Mitglieder haben kurz nach Gründung der Partei Werteunion ihren Austritt erklärt. Max Otte, früher Bundesvorsitzender der Werteunion, teile am Mittwoch auf der Plattform X mit: "Die Aussagen aus den Reihen der WerteUnion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten." Stattdessen deuteten sie auf "erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzung hin".

Otte ist Ökonom und Publizist und wurde vor allem während der Finanzkrise bekannt. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr er, als die AfD ihn 2022 für das Amt des Bundespräsidenten vorschlug, was als "große Ehre" empfand. Wegen der angenommenen Nominierung und Spenden an die AfD wurde Otte 2022 "wegen parteischädigenden Verhaltens" aus der CDU ausgeschlossen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In einer deutlich längeren Erklärung legte Unternehmensberater und Autor Markus Krall seine Austrittsgründe auf X dar. Auch er zweifelt demnach an einer Politikveränderung durch die Werteunion. Die Partei wolle möglichst alle Personen "einsammeln", die mit der aktuellen Politik unzufrieden seien und bliebe deshalb "programmatisch möglichst unverbindlich", so Krall. Die Partei sehe sich in einem "Anfall von Größenwahn schon als neue Volkspartei".

Krall war erst 2023 in die Werteunion eingetreten und arbeitete an der Umwandlung zur Partei mit. Ein Parteiamt war ihm vom Parteivorsitzenden Hans-Georg Maaßen verwehrt worden. Err war zuvor wegen mutmaßlichen Treffen mit der rechtsterroristischen Patriotischen Union im Jahr 2022 in Erscheinung getreten. Damals berichtete "Die Zeit".

Werteunion war schon zu Vereinszeiten umstritten

Die Werteunion wurde im Februar 2024 als Partei gegründet und geht auf den 2017 gegründeten Verein Werteunion e.V. zurück. Es handelte sich dabei um einen Zusammenschluss von Unionsmitgliedern mit dem selbsterklärten Ziel den "konservativen Markenkern" der CDU und CSU zu vertreten.

Der Verein war keine anerkannte Parteigliederung. Immer wieder wurde dem Verein Nähe zur AfD vorgeworfen, innerhalb der Union war die Gliederung umstritten. Im März 2023 wurde bekannt, dass einige CDU-Politiker einen formellen Unvereinbarkeitsbeschluss bezüglich der Werteunion gefordert hatten. Parteivorsitzender der neu gegründeten Partei ist der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.

Über Maaßen ärgert sich auch Krall in seiner Austrittserklärung. Dieser hatte auf der ersten Pressekonferenz die CDU der "Premiumpartner" für eine mögliche Koalition bezeichnet. Das sei ein Infragestellen "einer echten Politikwende", schreibt Krall. Auch neue Mitglieder in der Partei, die zuvor in Union oder FDP aktiv waren, ärgern Krall. Diese brächten Intrigen, Seilschaften und Machtstreben in die Partei, behauptet Krall. "Ich bin zu alt und zu stur für solche Spielchen".