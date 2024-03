Schon ab 1. April sollen Erwachsene in Deutschland legal Cannabis konsumieren dürfen. Bereits vor der Legalisierung hat auch CDU-Chef Friedrich Merz einmal zum Joint gegriffen, gesteht er.

CDU-Chef Friedrich Merz hat nach eigener Aussage in seinem Leben nur einmal Cannabis probiert – und war nicht begeistert. "Ich habe einmal während der Schulzeit mal einen Zug dran getan. Es war furchtbar", sagte Merz am Donnerstag in der ntv-Sendung "Frühstart" auf eine entsprechende Frage.