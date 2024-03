Lauterbach: "Sachsen top?"

Nun hat sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Beitrag auf der Plattform X an Kretschmer gewandt und ihn scharf kritisiert. "Sachsen top? Nirgendwo in Deutschland wird mehr Crystal Meth konsumiert als in Chemnitz", schrieb Lauterbach bei X. "Das Problem besteht seit Jahren. Viele werden vom Schwarzmarkt in solche Drogen 'überführt'."