Nach einem Beschluss der Jugendorganisation soll die Bundeswehr selbst ihren personellen Bedarf an Wehrdienstleistenden, also das benötigte Kontingent, ermitteln. Anschließend müsse es nach der Schule eine verpflichtende Musterung für alle Männer und Frauen eines Jahrgangs geben. "Neben der Erhebung der körperlichen Fähigkeiten soll auch die Motivation und Bereitschaft zu dienen abgefragt werden. Auf Grundlage der Antworten werden bis zur Deckung des Kontingents diejenigen zum Wehrdienst einberufen, die am besten dafür geeignet sind", heißt es in dem Papier, das t-online vorliegt.