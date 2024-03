Spätestens seit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe von Dresden ist die Großfamilie Remmo in Deutschland bekannt. Doch statt berühmt ist der Clan mit arabisch-libanesischen Wurzeln berüchtigt, denn er ist gefährlich und hat in Deutschland schon zahlreiche Verbrechen verübt: von Geldwäsche über Drogenhandel bis hin zu Mord. Mehr dazu lesen Sie hier.