Mario Voigt will in Thüringen Ministerpräsident werden. Für den CDU-Kandidaten bleiben Koalitionen mit den Linken oder der AfD Tabu – andere Optionen hält er sich jedoch offen.

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt hat eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht kategorisch ausgeschlossen. Auf eine entsprechende Frage sagte Voigt in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" mit Blick auf die Thüringer BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf: "Alles, was ich da von Migrationspolitik oder Wirtschaftspolitik höre (...), da habe ich den Eindruck, da ist mehr Realitätssinn drin als bei den Linken oder manchen Teilen der Grünen."

Er sehe sich "erst mal an, was die programmatisch wollen. Also ausschließen tue ich das nicht." BSW sei noch eine "Blackbox", sagte Voigt. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.