Aktualisiert am 08.04.2024 - 05:49 Uhr

Aktualisiert am 08.04.2024 - 05:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trotz des koalitionsinternen Streits geht Familienministerin Lisa Paus (Grüne) davon aus, dass die Kindergrundsicherung wie geplant bis 2025 kommt. "Natürlich" werde das Gesetz im parlamentarischen Prozess aber noch Änderungen erfahren, sagte Paus am Sonntag im ZDF-"heute-journal".

Die vom Koalitionspartner FDP angeprangerte Forderung nach 5.000 zusätzlichen Behördenstellen für die Umsetzung sei "wahrscheinlich nicht die Zahl", die kommen werde, sagte Paus weiter. Dabei habe es sich lediglich um "eine Prognose" der Bundesagentur für Arbeit gehandelt. Ein Mehr an Personal sei aber erforderlich, damit sich die Behörde künftig "pro-aktiv an die Familien" wenden könne, denen Leistungen zustünden, sagte Paus. Millionen von Kindern gingen derzeit "im Behördenschungel unter".

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bezeichnete den Plan vergangene Woche als "ein Bürokratiemonster", dem er nicht zustimmen werde. Das Prestigeprojekt der Grünen soll mehrere Leistungen für Kinder bündeln und diese den Familien leichter zugänglich machen. Die Koalition will damit Kinderarmut effektiver bekämpfen.

Lang: "Es wird keine 5.000 neue Stellen geben"

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann schrieb ebenfalls am Sonntagabend auf X: "Wir werden dafür sorgen, dass die dafür nötigen Strukturen effizient sind und dass der Verwaltungsaufwand so gering gehalten wird wie möglich." Im Hinblick auf die zusätzlichen 5.000 Stellen schrieb sie: "Ich gehe nicht von einem solchen Stellenaufwuchs aus".

"Es wird keine 5.000 neue Stellen geben", sagte auch die Grünen-Ko-Vorsitzende Ricarda Lang am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Somit gebe "es auch keinen Grund, dass die Debatte sich weiter an dieser Zahl aufhängt".