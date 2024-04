Die EU verschärft ihre Asylpolitik deutlich. Annalena Baerbock verteidigt die Reform als "Meilenstein". Andere Grüne sehen einen "historischen Fehler". Die Migrationspolitik wühlt die Partei auf.

Es klingt wie ganz gewöhnliches Eigenlob, was die grüne Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwochabend auf der Plattform X verbreitet. Alltag im harten Regierungsgeschäft: Wenn sonst niemand applaudiert, muss man sich den Applaus eben selbst organisieren.

"Mit dem Ja zur GEAS-Reform im Europäischen Parlament beweist die EU in schwierigen Zeiten Handlungsfähigkeit", schreibt Baerbock. "Europa bekommt verbindliche Regeln mit Humanität & Ordnung. Die verpflichtende Solidarität ist ein Meilenstein. Das ist auch eine gute Nachricht für Kommunen in Deutschland."

Ein Meilenstein. Eine gute Nachricht.

Annalena Baerbock hat die EU-Asylreform GEAS für die Bundesregierung mitverhandelt. Wer nur die Worte der Außenministerin liest, könnte fast vergessen, wie sehr ihre Grünen mit den nun beschlossenen neuen Härten an den europäischen Grenzen gehadert haben. Und noch immer hadern. Die Grünen im Europaparlament haben den wesentlichen Gesetzen des GEAS-Pakets, das Baerbock bejubelt, am Mittwoch gar nicht zugestimmt. Und es anders als Baerbock scharf kritisiert.

Video | EU verschärft Asyl-Recht Player wird geladen Quelle: reuters

Wie also stehen die Grünen zur historischen Asylreform? Da ist mancher in der Partei nun selbst ratlos – und kritisiert eine fehlende grüne Linie. Klar ist nur: Den Streit um die Asylpolitik wird die Partei so schnell nicht los.

Zwei Mal durchgeschüttelt

Allein im vergangenen Jahr hatte die EU-Asylreform die Partei gleich zwei Mal durchgeschüttelt. Im Sommer hatten sich die Grünen auf einem kleinen Parteitag im hessischen Bad Vilbel heftig gestritten – und am Ende nur zähneknirschend auf einen Formelkompromiss geeinigt.

Teile der Partei waren damals tief enttäuscht von Baerbock und sauer auf sie und ihre Leute. Die Lager warfen sich hinter vorgehaltener Hand gegenseitig vor, Fake News über GEAS zu verbreiten, die Reform also wahlweise schlechtzureden oder schönzufärben.

Ende November dann die nächste Eskalation. Auf dem Parteitag in Karlsruhe wollte die Grüne Jugend ihre Spitzenleute zwingen, keine weiteren Asylverschärfungen mitzutragen. Also auch die GEAS-Reform nicht. Was Vizekanzler Robert Habeck dazu brachte, seine Partei mit der größtmöglichen Warnung auf Regierungslinie zu bringen: einer Warnung vor dem Bruch der Ampelregierung, falls das beschlossen würde.

Am Ende versammelte sich auch in Karlsruhe die Mehrheit hinter ihren Führungsleuten. Und das, obwohl die Grünen ihre in Bad Vilbel formulierte Kernforderung nicht durchsetzen konnten: nämlich zumindest Familien und Kinder von den neuen Asylverfahren an den Außengrenzen auszunehmen, damit sie dort nicht in den Lagern ausharren müssen, die gerade von Grünen als haftähnlich kritisiert werden.

Deutlich härtere Gangart

Das Reformpaket muss nach der Zustimmung am Mittwoch im Europäischen Parlament nun zwar noch einmal von den Mitgliedstaaten angenommen werden. Das gilt in diesem Fall aber als Formsache. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem, kurz GEAS, sieht im Kern einen deutlich härteren Umgang mit Menschen aus Ländern vor, die als relativ sicher definiert werden.

Vorgesehen sind unter anderem schärfere Kontrollen an den EU-Außengrenzen. Geplant sind sogenannte Grenzverfahren für Menschen, die in Europa kaum Aussicht auf ein Bleiberecht haben.

Während der Schnellverfahren sollen die Migranten in Lagern an den Grenzen untergebracht werden. Bei einer Ablehnung sollen sie direkt abgeschoben werden. Löst die EU einen Notfallmechanismus aus, weil etwa viele Migranten anlanden, sollen auch Asylsuchende mit einer Anerkennungsquote von bis zu 50 Prozent ein Schnellverfahren durchlaufen müssen.

Europa-Grüner: EU täuscht Lösungen vor