Ministerium: Kommunen profitieren von Erfahrung

Dabei hatte sich das Projekt in Lechbruck am See, Lindau, Cadolzburg, Freising, Würzburg, Marktredwitz und Passau großer Beliebtheit erfreut. Der "Focus" zitiert dazu Werner Moll (Freie Wähler), Bürgermeister in Lechbruck am See. Er spricht von 2.456 Leihen der zwölf Räder. 14.500 Kilometer seien auf ihnen zurückgelegt worden, die meisten davon als Ersatz zur Autofahrt, wie die Radler angaben. In Lechbruck am See leben weniger als 3.000 Menschen. Auch Lindau meldet ähnliche Zahlen – hier hätten 60 Prozent der Lastenradfahrten Autostrecken ersetzt.