Umstrittener Prozess mit deutlichem Ausgang: AfD-Mann Björn Höcke ist vom Landgericht Halle verurteilt worden. Viel lernt man aus dem Urteil über die deutsche Vergangenheit – und über Höcke selbst.

Björn Höcke schüttelt den Kopf, leise murmelt er vor sich hin, die Stirn gerunzelt. Mit dem, was Richter Jan Stengel da am Dienstagabend verkündet, ist der in der AfD so mächtige Strippenzieher offensichtlich gar nicht zufrieden. Dabei betont der Richter Höckes Intellekt und seinen Einfluss in der AfD wie in der Öffentlichkeit.

Vor dem Landgericht Halle aber haben diese Attribute an diesem Tag negative Folgen: Höcke wisse sehr genau, was er sage – und seine Worte hätten gesellschaftliche Auswirkungen, urteilt das Gericht. Die SA-Parole "Alles für Deutschland" habe der studierte Historiker und langjährige Geschichtslehrer 2021 in einer Rede in Merseburg nicht wie von ihm behauptet unwissend, sondern mit Vorsatz verwendet, so Stengel.

Die drei Worte kommen Höcke nun teuer zu stehen: 13.000 Euro Strafe muss der AfD-Rechtsaußen zahlen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, gilt er außerdem als vorbestraft.

Bislang kam es nie zu einer Verurteilung Höckes

Das ist eine Premiere für Höcke: Achtmal wurde seine Immunität bereits aufgehoben und so der Weg frei gemacht für Ermittlungen gegen ihn – unter anderem wegen Betrugs, wegen Volksverhetzung und Verleumdung. Zu einer Verurteilung aber kam es nie. Auch in Halle hatte Höcke mit allen Mitteln dafür gekämpft, das zu verhindern.

Doch Höcke ging es in dem Verfahren nicht nur um sich, sondern um ein Ziel weit über seine Person hinaus. Mit gleich drei Anwälten versuchte er, an dem Paragrafen 86a zu rütteln und so das Tor dafür zu öffnen, dass in Deutschland Verbotenes wieder sagbar wird. Die SA-Parole "Alles für Deutschland" fällt unter diesen Paragrafen, ist aber eher unbekannt und für Höckes Ansinnen deswegen ein geeignetes Beispiel. Bekannter sind andere verbotene NS-Losungen und -Kennzeichen: "Sieg Heil", "Heil Hitler", "Deutschland erwache", Hakenkreuze und SS-Runen.

In einem Austausch mit Elon Musk auf der Plattform X machte Höcke vor Prozessstart sein Ziel recht deutlich: "Jeder Patriot in Deutschland" werde als "Nazi diffamiert", beklagte er da mit Blick auf den anstehenden Prozess. Das deutsche Strafgesetzbuch setze der Meinungsfreiheit Grenzen, die es in anderen Ländern nicht gebe. "Sie zielen darauf ab, Deutschland daran zu hindern, sich selbst wiederzufinden."

Überraschungszeuge aus der extrem rechten Szene

Vor Gericht freilich äußerte der mächtige AfD-Politiker solche recht eindeutigen Sätze nicht. Gemeinsam mit seinen Anwälten betonte er stattdessen immer wieder: Unwissend sei er gewesen, "Alles für Deutschland" eine Allerweltsfloskel, die doch wohl jedem unterlaufen könne.

Die Nazis hätten auch ‚Guten Tag‘ gesagt, bringt Höcke einen absurden Vergleich und fragt: "Wollen sie das Guten-Tag-Sagen auch verbieten?" Immer wieder hebt die Verteidigung auf eine Frage ab: Wer bitte könne denn schon wissen, dass "Alles für Deutschland" ein strafbarer Spruch sei?

Um diese Aussage zu stützen, laden Höckes Verteidiger am Dienstag überraschend einen Zeugen: Karlheinz Weißmann, Geschichtslehrer, Gründer und ehemaliger Kopf des "Instituts für Staatspolitik" in Schnellroda, das vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" beobachtet wird und großen Einfluss auf Teile der AfD-Funktionäre hat. Höcke wird ihn in seinem Schlusswort später als "gelehrten Mann" bezeichnen.

Was ihn zum Experten mache, fragt Richter Stengel. Er habe zur Symbolik der deutschen Rechten promoviert, sagt Weißmann. Und hebt hervor: Circa 150 Aktenordner zu diesem Thema, 1.500 Buchtitel, einen Wandschrank mit Plakaten und einen weiteren mit anderen Belegen habe er zuhause.

Höcke: "Nein, ich will das machen!"