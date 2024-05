Bundeswehr nimmt bewaffnete Drohne in Betrieb

Aus bis zu 100 Kilometern Entfernung kann die neue Bundeswehrdrohne German Heron TP erkennen, ob ein Soldat bewaffnet ist. Nun läuft der praktische Flugbetrieb über Deutschland an.

Die neue und mit Raketen bestückbare Aufklärungsdrohne der Bundeswehr ist im Luftraum über Norddeutschland in den praktischen Flugbetrieb gegangen. Das unbemannte Fluggerät German Heron TP startete am Mittwoch vom Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein zu einem ersten öffentlichen Flug.