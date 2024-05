Die Entscheidung um die Erweiterung des Tesla-Werkgeländes in Grünheide ist gefallen. Glücklich ist die Bürgerinitiative nicht. Sie will weiter gegen das Vorhaben kämpfen.

Trotz massiver Proteste und der Ablehnung vieler Bürgerinnen und Bürger hat die Gemeinde Grünheide am Donnerstag beschlossen, die Erweiterung der Tesla Gigafactory zu gestatten. Allerdings mit Abstrichen. Nachdem die erste Beschlussfassung in einer Bürgerbefragung durchgefallen war, einigten sich die Gemeindevertreterinnen und -vertreter auf einen Kompromiss.

Statt bislang 100 Hektar Waldfläche, die für die Erweiterung des Tesla-Werks gerodet werden sollten, sind es in der neuen Beschlussfassung nur noch 50 Hektar. Auf der Fläche ist unter anderem ein Güterbahnhof in dem Wasserschutzgebiet geplant. Gemeindevertreterin Pamela Eichmann (SPD) sieht darin vor allem eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger vom Lärm durchfahrender Lkw, sagte sie im Deutschlandfunk.

Umweltschützer wollen nicht aufgeben

Das Thema habe sie und ihre Kolleginnen und Kollegen an ihre Grenzen gebracht: Die ehrenamtlichen Gemeindevertreter müssten demnach fast 3.200 Seiten gelesen und verstanden haben, was nicht immer einfach sei.

Trotz Kompromiss will die Bürgerinitiative weiter gegen den Ausbau des Werks kämpfen. Gemeinsam mit Umweltverbänden, Aktivisten und Aktivistinnen kündigte sie eine Klage an. "Wir werden gegen einen positiven Erweiterungsbeschluss juristisch vorgehen", kündigte Steffen Schorcht, Sprecher der Tesla-kritischen Bürgerinitiative, im Magazin "Stern" an. Seit mehreren Wochen demonstrieren Umweltschützer vor dem Werk, mehr dazu lesen Sie hier.