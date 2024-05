Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft waren im Laufe des Tages Durchsuchungen in Bystrons Abgeordnetenbüro in Berlin, an mehreren Orten in Bayern in den Landkreisen München, Erding und Deggendorf sowie auf Mallorca geplant. Nach t-online-Informationen besitzt Bystron eine Wohnung auf der spanischen Insel. Im Einsatz waren demnach elf Staatsanwälte und etwa 70 Polizisten des bayerischen Landeskriminalamts. Die Polizeiaktion lief den Angaben zufolge zunächst ohne Zwischenfälle.