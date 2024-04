Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat CDU-Landeschef Mario Voigt für das TV-Duell mit AfD-Landeschef Björn Höcke scharf kritisiert: "Um sich selbst bekannter zu machen, hat ein Christdemokrat gestern einem Rechtsextremen ein deutliches Plus an Aufmerksamkeit verschafft", sagte Ramelow dem Nachrichtenportal t-online. Höcke habe so Raum für seine Erzählungen in einer Welt bekommen, die er zutiefst verachte und bekämpfe.

"Und das an einem Tag, an dem wir in Thüringen an die Befreiung des KZ Buchenwald erinnerten und der Opfer gedachten. Das ist und bleibt verwerflich", sagte Ramelow. "Mag Herr Voigt persönlich an Bekanntheit gewonnen haben, so bleibt die Erkenntnis, dass er den Ansehensverlust Thüringens dabei billigend in Kauf genommen hat."