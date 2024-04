Die Kindergrundsicherung bleibt innerhalb der Bundesregierung ein Streitthema. Jetzt hat die Bundesfamilienministerin auch von Fehlern in ihrer Kommunikation gesprochen.

Im Streit um die Kindergrundsicherung hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus Fehler in ihrer Kommunikation eingeräumt – insbesondere zu den genannten 5.000 nötigen Stellen dafür. "Ich hätte vielleicht noch deutlicher machen sollen, auch gleich am Anfang, es ging um die Prognosezahlen der Bundesagentur für Arbeit", sagte die Grünen-Politikerin im Podcast des Medienhauses "Table.Briefings".

Die Zahlen seien vom November 2023 und hätten Entlastungen an anderen Stellen wie den Jobcentern noch nicht vollständig berücksichtigt. "Es ist eine unsinnige Debatte, die wir in den letzten zwei Wochen geführt haben in diesem Land, deswegen haben wir sie gemeinsam klar beendet. Weil wir haben gestritten über Prognosezahlen vom November letzten Jahres und das hat nichts mit der Verhandlungssituation zu tun", sagte Paus.