Wagenknecht-Partei will Regierungsbeteiligung in Sachsen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will in Sachsen mitregieren. Zwei Parteien erteilt die sächsische Co-Vorsitzende bereits eine Absage.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nach der Landtagswahl in Sachsen mitregieren. "Wir treten an, um etwas zu verändern – und dafür muss man regieren", sagte die BSW-Landesvorsitzende Sabine Zimmermann der "Leipziger Volkszeitung" (Montagausgabe).