Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will dem nun Einhalt gebieten. Dazu hat sein Ministerium ein Papier mit zehn Punkten zum Kampf gegen zu viel Bürokratie aufgesetzt, das t-online exklusiv vorliegt. Zur Begründung heißt es darin: "Europa leidet unter einem Bürokratie-Burnout." Bürger und Betriebe, "selbst Behörden" seien so erschöpft von immer mehr Gesetzen und Verordnungen, "dass sie sich immer weniger um Innovation, Digitalisierung oder andere wichtige Fragen kümmern können": "Diesen Trend müssen wir stoppen."

Zehn Punkte gegen zu viele Regeln aus Brüssel

Außerdem spricht sich das Justizministerium dafür aus, dass Firmen Informationen nicht länger mehrfach mit der EU teilen müssen: Wenn sie bereits bestimmte Angaben im Rahmen eines Berichts gemacht haben, sollen sie an anderer Stelle von der Meldepflicht befreit werden. Auch das EU-Vergaberecht soll nach dem Willen des Justizministeriums einfacher werden, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen: Damit EU-Gesetze nicht jahrzehntelang in Brüssel diskutiert werden, soll es wieder zur Regel werden, dass nicht abgeschlossene Rechtsakte bei Ablauf einer Legislaturperiode ad acta gelegt werden.

Bürokratieabbau wichtig als Impuls für die Wirtschaft

Dem Bürokratieabbau kommt angesichts der schwächelnden deutschen Wirtschaft und der angespannten Haushaltslage im Bund eine noch größere Bedeutung zu als sonst. Da der Bund im Staatshaushalt 2025 einen zweistelligen Milliardenbetrag sparen muss, ist kaum Geld da für großangelegte finanzielle Impulse für die Wirtschaft, etwa in Form von Steuersenkungen. Der Rückbau von Regeln, die die Unternehmen Zeit kosten, kann also positive Effekte haben, für die der Staat wenig bis nichts ausgeben muss, wie auch das Papier aus dem Justizministerium festhält: "Bürokratieabbau ist ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif."

Die Vorschläge, so heißt in Kreisen des Ministeriums, sollen innerhalb der Ampelregierung und auch zwischen Ampelfraktionen im Bundestag diskutiert werden. In die konkrete EU-Praxis niederschlagen können sie sich erst nach der Europawahl am 9. Juni. Bei dieser stimmen rund 350 Millionen EU-Bürger über die Zusammensetzung des EU-Parlaments ab, das dann nach einem speziellen Verfahren die EU-Kommission wählt.