Die Verstrickungen des Jian G.

Bereits im Oktober hatte t-online exklusiv berichtet, dass Krah den Anstoß für ein chinesisches Lobbynetzwerk gab. Orchestriert wurde es in seinem Auftrag von seinem Assistenten G., einem ehemaligen Mandanten des Rechtsanwalts Krah, den der AfD-Politiker nach seiner Wahl ins Europaparlament 2019 in seinem Büro in Brüssel anstellte. Schon ein Jahr zuvor hatte G. für Krah eine Reise nach China organisiert, wo Krah in Kontakt mit einer Unterorganisation des sogenannten International Department of the Central Comittee of the Communist Party of China (IDCPC) trat, einem Geheimdienst der Kommunistischen Partei.