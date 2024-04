Akten aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium haben am Donnerstag für teils deutliche Reaktionen gesorgt. Ein Ampel-Politiker ist "enttäuscht".

Haben Mitarbeiter im Bundeswirtschaftsministerium Informationen zurückgehalten – und damit sogar ihren Chef Robert Habeck getäuscht? Das sollen Akten zum Atomausstieg aus den Jahren 2022 und 2023 nahelegen, die das Magazin "Cicero" freigeklagt hat. Laut "Cicero" vermitteln die Akten den Eindruck, als ob Bewertungen der Fachebene innerhalb des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums so geändert wurden, dass ein längerer Weiterbetrieb der Reaktoren als unmöglich erschien – obwohl Experten ihn als sicherheitstechnisch für möglich erklärt hätten.

Habeck will zusammen mit Umweltministerin Steffi Lemke am Freitag vor Ausschüssen des Bundestags aussagen. Die ursprüngliche Version des Experten-Vermerks lag nach übereinstimmenden Medienberichten nicht Habeck, sondern nur seinem Ex-Staatssekretär Patrick Graichen vor. Sein Ministerium weist die Vorwürfe als verkürzt und ohne Kontext zurück, doch besonders in der Union sieht man das anders.