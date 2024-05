Vor etwa zwei Monaten wandte sich die Unternehmerlegende Reinhold Würth in Form eines Briefes an die Belegschaft seines Unternehmens Würth, in dem er davor warnte, die AfD zu wählen. Zwar erhielt der 89-Jährige für seine klare Positionierung gegen die AfD größtenteils Zustimmung, doch wie er nun in einem Interview mit dem "Handelsblatt" berichtet, hatte der Aufruf gegen die AfD auch negative Folgen.