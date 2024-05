Ein AfD-Landtagsabgeordneter ist in Schwerin angegriffen worden. Es ist nicht der erste tätliche Angriff auf einen Politiker in diesem Wahlkampf.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Landtagsabgeordneter der AfD angegriffen und verletzt worden. Der nicht namentlich genannte Politiker sei in Schwerin in einem Lokal in der Nacht zum Freitag von einem auf ihn geworfenen Glasaschenbecher am Kopf getroffen worden und habe eine Kopfplatzwunde erlitten, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.