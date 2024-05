Am 14. Juni startet die Europameisterschaft. Deutschland verschärft nun die Sicherheitsmaßnahmen und führt in wenigen Tagen weitere Grenzkontrollen ein.

In den kommenden Tagen sollen laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser weitere Sicherheitsmaßnahmen rund um die Fußball-Europameisterschaft beginnen. "Wir sind zuständig für den Grenzschutz. Deswegen habe ich auch schon angekündigt, dass ich ab Juni die Grenzen insgesamt schließen werde – also auch in den Westen", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in der ARD.