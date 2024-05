Die AfD will Ende Juni in Essen zum Parteitag zusammenkommen. Nun fordert die Stadt eine schriftliche Erklärung zum Umgang mit rechtsextremen Äußerungen. Ohne Unterschrift platzt der Mietvertrag.

Eigentlich stand fest, dass die AfD ihren Parteitag in der Grugahalle in Essen abhalten wird, doch nun macht die Stadt neue Vorgaben. Sie fordert von der Partei eine schriftliche Zusicherung, rechtsextreme Äußerungen und Parolen bei der Veranstaltung zu unterbinden.

Stadt will Straftaten keine Bühne bieten

Hintergrund sei die zu beobachtende fortschreitende Radikalisierung wesentlicher Teile der AfD, so die Stadt Essen in ihrer Beschlussvorlage. Dabei bezieht sich die Stadt vor allem auf Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender in Thüringen, der erst kürzlich wegen der Verwendung der SA-Parole vor Gericht stand. In welche Rechtsstreitigkeiten verschiedene AfD-Politiker derzeit verwickelt sind, lesen Sie hier.