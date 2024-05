Der Psychologe und Integrationsexperte Ahmad Mansour geht bei der Gewalttat in Mannheim von einem "islamistisch motivierten Angriff" aus, wie er t-online am Freitagnachmittag sagt. Auf dem Mannheimer Marktplatz war der als Pegida-Aktivist bekannte Michael Stürzenberger am Freitag an einem Infostand mit einem Messer attackiert worden. Nach Angaben aus Stürzenbergers Umfeld wurde der 59-Jährige dabei am Bein und im Gesicht verletzt.