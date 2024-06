Aktualisiert am 06.06.2024 - 11:23 Uhr

Scholz will nach Afghanistan abschieben

Bundeskanzler Olaf Scholz will die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen. "Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Das Bundesinnenministerium arbeite daran, das zu ermöglichen.