"Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen"

Lindner (FDP) hatte SPD-Chef Lars Klingbeil zur Einhaltung der Koalitionsvereinbarungen aufgefordert. Für höhere Steuern und die Abschaffung der Schuldenbremse "müsste er eine Mehrheit jenseits der FDP suchen", sagte Lindner der "Bild"-Zeitung und reagierte damit auf Äußerungen von Klingbeil zu Lindners Haushaltskurs. Die SPD habe einen Koalitionsvertrag unterschrieben, "in dem Steuererhöhungen und eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen" seien, sagte Lindner. Der FDP-Politiker antwortete mit seiner Kritik am Koalitionspartner SPD auf jüngste Äußerungen Klingbeils in einem Interview. Wie der Deutschlandfunk am Donnerstag berichtete, hatte Klingbeil im Gespräch mit Reuters-TV gesagt, dass man "nicht mal eben 30 oder 40 Milliarden Euro einsparen" könne.