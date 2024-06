Der SPD-Wahlkampfmanager Kevin Kühnert hatte am Sonntagabend die undankbare Aufgabe, das schlechteste Abschneiden einer deutschen Kanzlerpartei in der Geschichte der Europawahlen zu erklären. In Caren Miosgas ARD-Talk, der unter der Überschrift "Europa hat gewählt – wohin steuert Deutschland?" stattfand, zeigte sich Kühnert selbstkritisch hinsichtlich der sozialdemokratischen Wahlstrategie. Diese hatte stark auf dem Thema Frieden und der Figur von Kanzler Olaf Scholz beruht. "Wir haben wirklich etwas aufzuarbeiten", gestand Kühnert ein.